Duraktaki taksiyi çalan şahıs kovalamacada 3 polis aracına çarpıp bahçeye uçtu: 1'i polis 2 yaralı

Samsun'da geceleyin duraktaki taksiyi çalıp polisle kovalamaca yaşayan sürücü, 3 polis aracına çarptıktan sonra çaldığı taksi ile bir evin bahçesine uçtu.

Samsun'da geceleyin duraktaki taksiyi çalıp polisle kovalamaca yaşayan sürücü, 3 polis aracına çarptıktan sonra çaldığı taksi ile bir evin bahçesine uçtu. Kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B.(30) adlı şahıs saat 04.15'te taksi durağında park halindeki 55 T 0232 plakalı taksiyi çalıp kaçtı. Taksinin sahibi polise ihbarda bulundu. Samsun polisi, çaldığı taksi ile kaçan R.B.'yi yakalamak için alarma geçti. Polis ekipleri kısa sürede taksiyi takibe aldı ve kovalamaca başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan R.B., İlkadım ilçesindeki kovalamacanın ardından Tekkeköy ilçesine kaçtı. Peşindeki polis ekiplerinden kaçmayı sürdüren R.B., 3 polis aracına çarptıktan sonra saat 05.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Selyeri mevkisinde yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu.

Kazada, polis memuru S.B.S. ile taksiyi çalıp kaçan R.B. yaralandı. Polis, R.B.'den 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yaralı polis memuru Gazi Devlet Hastanesine, R.B. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.B. tedavisinin ardından hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN