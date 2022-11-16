Durakta unutulan çanta ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ta durakta unutulan çanta, ekipleri harekete geçirdi. Zonguldak'ta durakta unutulan çanta, ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu durağında bir kişi çantasını unuttu. Çantayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler çantanın etrafında güvenlik önlemi almaya başlayacakları sırada çantanın sahibi gelerek çantasını aldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması vatandaşların yüreklerine su serpti. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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