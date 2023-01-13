'Dur' ihtarına uymayıp polisi peşine taktı, uyuşturucuyla yakalandı 3. Sayfa Haberleri 'Dur' ihtarına uymayıp polisi peşine taktı, uyuşturucuyla yakalandı Polisten kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı Bolu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca neticesinde yakalanan şüphelinin aracından uyuşturucu madde çıktı. 'Dur' ihtarına uymayıp polisi peşine taktı, uyuşturucuyla yakalandı Polisten kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca neticesinde yakalanan şüphelinin aracından uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama sırasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.I., kovalamaca neticesinde yakalandı. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alından A.I., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bolu 3. Sayfa Haberler

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