'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçtan 31 düzensiz göçmen çıktı - Haberler

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'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçtan 31 düzensiz göçmen çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçtan 31 düzensiz göçmen çıktı

Siirt'te uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve ekipler tarafından durdurulan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve ekipler tarafından durdurulan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi uygulama noktasında bir araca 'dur' ihtarı çekildi. İhtara uymayıp kaçan şüpheli araç sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sonucu durdurulan araçta 31 Afgan uyruklu düzensiz göçmen çıktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. - SİİRT

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçtan 31 düzensiz göçmen çıktı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçtan 31 düzensiz göçmen çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Göçmen, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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