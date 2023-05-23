- 'Dur' ihtarına uymayan zehir taciri kapanla yakalandı

Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yapanlara geçit yok

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan zehir tacirinin kullandığı otomobil, ekiplerin kapan atması sonucu lastikleri patlatılarak durduruldu. Otomobildeki 1 kişi, 44 kilogram uyuşturucu maddesiyle yakayı ele verdi.

Diyarbakır-Silvan karayolunda kontrol noktası oluşturan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada önüne atılan kapanla otomobilin lastikleri patlatıldı. Bir süre lastiği patladığı halde aracı durdurmayarak hızla kaçmaya devam eden şüpheli, ekiplerin kontrollü ve ısrarlı takibi sonucu Dicle Üniversitesi kavşağına yakın bir noktada durduruldu.

Şüpheli tutuklandı

Durdurulan araçta yapılan aramada valizler içerisinde paketler halinde 44 kilo 100 gram uyuşturucu skank maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılan Ö.E. isimli şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.