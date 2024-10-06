Dur İhtarına Uymayan Sürücü Polisle Çarpıştı
Batman'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motorize polise çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpma sonucu ağır yaralanan polis hastaneye kaldırıldı, kaçan sürücünün yakalanması için araştırma başlatıldı.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı
BATMAN - Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü motorize polise çarparak olay yerinde kaçtı, polisin hayati tehlikesi sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, merkez Aydınkonak Mahallesi Körük Kavşağında asayiş uygulaması yapan ekipler bir aracı durdurmak istedi.
Durdurulmak istenen otomobil sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak "dur" ihtarında bulunan motorize polise çarparak olay yerinden kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan polis ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve takviye ekipler sevk edildi.
Ağır yaralanan polis olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.