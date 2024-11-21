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Dur İhtarına Uymayan Sürücü, 25 Kilometrelik Kovalamacadan Sonra Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 25 kilometre süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplamda 58 bin lira ceza kesildi.

"Dur" ihtarına uymadı, 25 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalandı

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 58 bin lira ceza yedi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü 25 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 58 bin 88 TL cezai işlem uygulandı.

Olay saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri 16 ANU 328 plakalı araca "dur" ihtarında bulundular. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi aracın peşine düştü. Tehlikeli şekilde devam sürücü, tüm kuralları ihlal etti. Sürücü 25 kilometre süren kovalamaca sonucu İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde önü kesilerek durduruldu.

Yapılan incelemede sürücü Arda Ö.'nün ehliyetinin olmadığı ve aracın çekme belgeli olduğu tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, drift atmaktan 32 bin 233 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL, çekme belgeli araçla trafiğe çıkmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Dur İhtarına Uymayan Sürücü, 25 Kilometrelik Kovalamacadan Sonra Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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