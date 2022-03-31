Dur ihtarına uymayan otomobil bekçilerin üzerine sürdü: 2 bekçi, 1 vatandaş yaralı - Haberler

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Dur ihtarına uymayan otomobil bekçilerin üzerine sürdü: 2 bekçi, 1 vatandaş yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dur ihtarına uymayan otomobil bekçilerin üzerine sürdü: 2 bekçi, 1 vatandaş yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla olay yerine gelen bekçilerin dur ihtarına uymayan otomobil, iki bekçi ile bir vatandaşa çarparak yaralanmasına sebep oldu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla olay yerine gelen bekçilerin dur ihtarına uymayan otomobil, iki bekçi ile bir vatandaşa çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Olay, gece yarısı Hürriyet Mahallesi Erim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga olayı olduğu ve kadına şiddet uygulandığı şeklinde gelen ihbara giden bekçi görevlileri, otomobiliyle olay yerinden kaçan şahsı yakalamak istedi. Dur ikazına uymayan otomobil, bekçilerden İ.B. ve E.D'nin yanı sıra yaya M.Ü'nün çarparak yaralanmasına sebep oldu. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı bekçiler ve 1 yaya tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan sürücü C.T. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Otomobil, Çorlu, Bekçi, 3. Sayfa, Haberler

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