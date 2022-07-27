'Dur' ihtarına uymayan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Dur' ihtarına uymayan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı.

 - Güncelleme:

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi Gümüş Damla Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçarken çok sayıda ekiple takibe alındı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda otomobil Çoban Yıldızı Sokak üzerinde durduruldu. Polis tarafından otomobilde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Otomobilde bulunan E.Y. (32) ve A.E. (36) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title