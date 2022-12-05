Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüden ilginç savunma: 'Polis aracını servis aracı sandım'

Tekirdağ Çorlu'da kontrolsüz araç kullanması üzerine çevik kuvvet ekibinin 'dur' ihtarında bulunduğu sürücü, uyarılara aldırış etmeyerek yoluna devam etti. Kısa süren kovalamaca sonrası yakalanan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Gece saatlerinde denetimlerde bulunan Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri, kontrolsüz halde araç kullanan bir araca dur ihtarında bulundu. Ekibin uyarısına aldırış etmeyen sürücü ise yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü yakalandı. Olay yerine gelen trafik polisi, sürücü A.Y.'nin 0,74 promil alkollü olduğunu belirledi.

Muhabirin "Neden durmadın?" diye sorduğu sürücü A.Y., "Polis aracı olduğunu bilmiyordum, servis aracı sandım. Şurada iki bira içmişim, evime girecektim" dedi. Sürücü, işlem yapılmasını istemese de ceza almaktan kurtulamadı. - TEKİRDAĞ