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Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarparak kaçtı

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Nevşehir'de asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Kaçan sürücü olaydan kısa süre sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarparak kaçtı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de asayiş uygulamasında "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Kaçan sürücü olaydan kısa süre sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 2000 Evler Mahallesi, karayolları uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Memiş K. kullandığı 38 AAE 839 plakalı Hyundai Accent marka otomobili ile karayolları uygulama noktasına geldi. Burada yapılan asayiş ve trafik kontrolünde polislerin "dur" ihtarına uymayan Memiş K., otomobili ile uygulama noktasından kaçtı. Kaçan sürücü uygulama yapan bir polis memuruna da çarpıp metrelerce sürükledi. Olayda yaralanan polis memuru, diğer ekip arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu olaya karışan araç, 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi Sulusaray kavşağı yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri çevrede yaptığı araştırmada alkollü olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Memiş K. ile birlikte bir kişiyi daha yakalayarak gözaltına alırken, otomobil ise çekici vasıtası ile trafikten men edilerek yedi emin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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