'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 4 kilometrelik kovalamaca sonucu durdurdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde alkollü sürücü dur ihtarına uymadı. Şüpheli şahıs dört kilometrelik kovalamaca sonucu tekeri patlak şekilde durdu.

Alınan bilgilere göre, şüpheli B.K., idaresindeki 06 AK 0301 plakalı otomobil, Kayapınar ilçesinde Dorşin ve Nazım Hikmet Caddesi kesişiminde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, şüpheli şahısla dört kilometrelik kovalamaca yaşadı. Şahıs, Mahabat Bulvarı 75 Cadde üzerinde tekeri patlak şekilde yakaladı. Ekipler, arabada arama yaparken şahıs, duramayacak kadar alkollü çıktı ve red işlemi yapılmak üzere hastaneye ve daha sonra karakola götürülmek üzere gözaltına alındı.

Şahıs, kaçarken başka arabalara çarptığı belirlendi.