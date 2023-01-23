Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı Polis ekiplerinden kaçan sürücüye 49 bin 883 lira cezaKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçıp, iki polis otosu ve bir kamyonete çarparak durabilen sürücüye çeşitli ihlallerden 49 bin 883 lira cezai işlem uygulandı.

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı

Polis ekiplerinden kaçan sürücüye 49 bin 883 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçıp, iki polis otosu ve bir kamyonete çarparak durabilen sürücüye çeşitli ihlallerden 49 bin 883 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Onikişubat ilçesinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine 46 NN 840 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ekiplerin uymayan sürücü bölgeden uzaklaştı. Kaçan otomobil takviye ekiplerce takibe alındı. Otomobil sürücüsü, Onikişubat ilçesi Sümbüllü Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kamyonete, ardından da iki polis otosuna çarparak Bahçeci Hoca Bulvarında ele geçirildi. Sürünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken, 17 yaşındaki sürücü D.K'ya 12 ayrı maddeden toplamda 49 bin 883 lira para cezası uygulandı.