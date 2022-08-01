Son dakika haberleri... Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp böyle kaçtı

Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp böyle kaçtı

TRABZON - Trabzon'da hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen bir şahsın içerisinde bulunduğu araç polis ekiplerinin dur ikazına rağmen kaçmaya çalışırken bir polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Polis memurunun bacağının kırılmasına neden olan aracın sürücüsü uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve farklı bir araca ait iki adet plaka ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen O.D. isimli şahsın içerisinde bulunduğu aracı Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle'de durdurmaya çalıştı. İkazlara uymayarak kendisini yakalamak isteyen ekip aracına çarpan O.D. bir polisin yaralanmasına da neden oldu. Kaçmaya çalışan aracı durdurmak isteyen polis memurunun bacağının kırılmasına neden olan şahsın yakalanması için resmi ve sivil ekiplerce çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin ısrarlı takip ve çalışmaları sonucu O.D. isimli şahıs, polis memuruna çarparak kaçtığı ile Devlet Sahil Yolu'nun Faroz mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın içerisinde bulunduğu otomobilde inceleme yapan polis ekiplerince 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve farklı bir araca ait iki adet plaka ele geçirildi. Kullandığı araca ait olmayan plaka bulundurmaktan adli ve idari işlemlerin yapılacağı şahıs hakkında trafik kanununa aykırı davranışları nedeniyle 2 bin 907 TL para cezası, 40 ceza puanı uygulanırken, sürücü belgesi ise geri alındı.