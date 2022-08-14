Dünyanın en derin kanyonuna girdikten sonra çıkamayan sporcular, helikopter ile kurtarıldıKASTAMONU Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan dünyanın en derin kanyonu olarak bilinen Valla Kanyonuna girdikten sonra bir daha çıkamayan amatör 11 dağcı,...

Dünyanın en derin kanyonuna girdikten sonra çıkamayan sporcular, helikopter ile kurtarıldı

KASTAMONU Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan dünyanın en derin kanyonu olarak bilinen Valla Kanyonuna girdikten sonra bir daha çıkamayan amatör 11 dağcı, Jandarma Havacılık Komutanlığına ait vinç helikopteri ile kurtarıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Ilıca köyünde 11-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen "Türkiye 5'nci Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" etkinlikleri çerçevesinde Küre Dağları Milli Parkında yer alan 12 kilometrelik Valla Kanyonundan geçiş yapmak için 12 Ağustos Cuma günü kanyona giriş yapan amatör 11 dağcı, sel sularının kaya parçalarını aşındırarak kanyon yapısını değiştirmesi ve büyük kaya kütlelerinin güzergahı kapatması sebebiyle aynı gün kanyonda daha fazla ilerleyemeyerek kanyondan çıkış yapamadılar. Kanyonda mahsur kalmaları üzerine 11 dağcı yardım talebinde bulundu.

Yardım talebinde bulunan 11 dağcıya, bölgede hazır olarak bulunan Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma unsurlarınca müdahale edildi. Buna rağmen bölgenin yapısı nedeniyle halatla kurtarma faaliyeti icra edilemedi. Bunun üzerine ekipler, Jandarma Havacılık Komutanlığı ve JÖAK'tan HATU personeli ile vinç helikopteri çağrıldı. Vinç helikopterinin gelmesi üzerine mahsur kalan 11 dağcı, kaldıkları yerden sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Kanyondan kurtarılan dağcılar, helikopter ile Kastamonu Havaalanına güvenli bir şekilde bırakıldı.

11 dağcının helikopterle kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Dağcılar, jandarma helikopterinin kanyonun zorlu yapısına rağmen alçaldığı, JÖAK'tan HATU ekiplerinin sarkıtılan iple aşağı inerek sırayla dağcıları helikoptere çıkardığı anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, kanyondan alınan sporcuların Kastamonu Havaalanı'na bırakılması da yer alıyor.

Öte yandan 11 dağcı ile birlikte Valla Kanyonuna giriş yapan 6 profesyonel dağcı ise, kanyonda ilerleyişlerine devam ederek çıkışlarını yaptılar.