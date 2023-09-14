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Dünyaca ünlü Real Madrid takımının 3 genç oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda polis tarafından gözaltına alındı.

3. Sayfa Haberleri

Dünyaca ünlü Real Madrid takımının 3 genç oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda polis tarafından gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü Real Madrid takımının 3 genç oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda polis tarafından gözaltına alındı. - KANARYA ADALARI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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