Dünyaca ünlü Real Madrid takımının 3 genç oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda polis tarafından gözaltına alındı.
Dünyaca ünlü Real Madrid takımının 3 genç oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda polis tarafından gözaltına alındı.
Dünyaca ünlü Real Madrid takımının 3 genç oyuncusu, çocuk istismarı şüphesiyle İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda polis tarafından gözaltına alındı. - KANARYA ADALARI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa