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Dünya Müslüman Alimler Birliği Üyesi Faslı Dr. Mahmad Rafie İstanbul Havalimanı'nda Gözaltına Alındı

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Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi olan Faslı Dr. Mahmad Rafie, Türkiye'ye girişi yasaklı olduğu gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Rafie'nin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin üyesi Faslı Dr. Mahmad Rafie, Türkiye'ye 'girişi yasaklı' listesinde adı geçtiği ve pasaportundaki 'tahdit' gerekçesi ile İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Rafie'nin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Faslı Dr. Mahmad Rafie, eşi ve çocukları ile birlikte geçtiğimiz Perşembe günü havayolu üzerinden uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi ve aynı zamanda Hayırsever ve Adalet Grubu'nun Bilim Kurulu Üyesi olan Dr. Rafie'nin, aile üyeleri ile birlikte turistik gezi için gittiği üçüncü bir ülkeden Fas'ın başkenti Rabat'a dönmek üzere geldiği Türkiye'de İstanbul Havaalanı'nda pasaport polisi tarafından gözaltına alındı. Rafie'nin, Türkiye'ye "girişi yasaklı" listesinde adı geçtiği ve pasaportundaki 'tahdit' gerekçesi ile bu işleme tabi tutulduğu öğrenildi. Rafie'nin, sınır dışı işlemi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün İstanbul'daki geri gönderme merkezlerinden birine götürüldüğü aktarıldı.

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve götürüldüğü Geri Gönderme Merkezi'nde 5 gündür tutulan Dr. Mahmad Rafie'nin aile üyelerinin ise ülkelerine gittikleri belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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