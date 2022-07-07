Dün servis edilen "Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak'ın...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dün servis edilen "Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak'ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir.
Dün servis edilen " Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak'ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa