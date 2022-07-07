Dün servis edilen "Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak'ın... Dün servis edilen "Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak'ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Dün servis edilen " Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak'ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Dün servis edilen 'Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi' başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak'ın... - Haberler

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