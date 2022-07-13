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Dün sabah evden ayrılan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dün sabah evden ayrılan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyorANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye mahallesinde dün sabah saatlerinden bu yana kayıp olan yaşlı kadın için JAK timlerinin arama çalışması devam ediyor.

Dün sabah evden ayrılan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor

ANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye mahallesinde dün sabah saatlerinden bu yana kayıp olan yaşlı kadın için JAK timlerinin arama çalışması devam ediyor.

Akseki ilçesinde dün sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiye gidip döndüğünde eşi 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ın evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve mahalle içerisinde gidebileceği yerleri arayan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi. Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olduğu bildirilen kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, bölgeye 4 asayiş timi, 1 JAK timi, 1 komando timi, 1 iz takip ve arama kurtarma köpeği unsuru ile bölgede çalışma başlattı.

Yaklaşık 150 sivil vatandaşın da destek verdiği arama çalışmalarında şu ana kadar bir ize rastlanılmadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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