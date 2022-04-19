Dumlupınar'da baraj ve göletlerde av yasağı denetimi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce baraj ve göletlerde av yasağı denetimi yapıldığı bildirildi.
DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce baraj ve göletlerde av yasağı denetimi yapıldığı bildirildi.
Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli tarafından sazangiller av yasağı çerçevesinde ilçedeki baraj ve göletlerde denetimler gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
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