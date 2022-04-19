Dumlupınar'da baraj ve göletlerde av yasağı denetimi - Haberler

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Dumlupınar'da baraj ve göletlerde av yasağı denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dumlupınar'da baraj ve göletlerde av yasağı denetimi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce baraj ve göletlerde av yasağı denetimi yapıldığı bildirildi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce baraj ve göletlerde av yasağı denetimi yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli tarafından sazangiller av yasağı çerçevesinde ilçedeki baraj ve göletlerde denetimler gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dumlupınar, Av Yasağı, Hisarcık, Baraj, 3. Sayfa, Haberler

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