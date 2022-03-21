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Duman gören vatandaşlar itfaiyeyi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Duman gören vatandaşlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sitede duman gören vatandaşlar, paniğe kapılarak itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sitede duman gören vatandaşlar, paniğe kapılarak itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi Emlak Konutları A1 Blok 2. Etap 5300 Ada üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan vatandaşlar, bir daireden duman çıktığını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, adreste herhangi bir olumsuzluk olmadığını tespit ederek olay yerinden ayrıldı. - KOCAELİ

Duman gören vatandaşlar itfaiyeyi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Kocaeli, Bağdat, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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