Dükkanın önünden dekor oyuncak ayıcık çalındı

Başkentte bir dükkanın önünde dekor duran oyuncak ayıcığı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Başkentte bir dükkanın önünde dekor duran oyuncak ayıcığı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Çankaya ilçesi Maltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yolda yürüyen bir şahıs dükkanın önünde dekor olarak duran oyuncak ayıcığı sırtına alıp götürdü. Dükkan sahipleri sandalye üzerinde duran oyuncak ayıcığın olmadığını görünce güvenli kamerasını kontrol etti. Görüntülerde oyuncağın çalındığı görüldü. - ANKARA