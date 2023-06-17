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Dükkanın önünden dekor oyuncak ayıcık çalındı

Dükkanın önünden dekor oyuncak ayıcık çalındı

3. Sayfa Haberleri

Başkentte bir dükkanın önünde dekor duran oyuncak ayıcığı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Başkentte bir dükkanın önünde dekor duran oyuncak ayıcığı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Çankaya ilçesi Maltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yolda yürüyen bir şahıs dükkanın önünde dekor olarak duran oyuncak ayıcığı sırtına alıp götürdü. Dükkan sahipleri sandalye üzerinde duran oyuncak ayıcığın olmadığını görünce güvenli kamerasını kontrol etti. Görüntülerde oyuncağın çalındığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe Mahallesi Çankaya 3. Sayfa Haberler

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