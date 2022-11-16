Dükkanın önündeki zincire takılan kişi, araç altında kalmaktan son anda kurtuldu 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Altındağ ilçesinde dükkanın önündeki zincire takılan bir kişi, araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde dükkanın önündeki zincire takılan bir kişi, araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altındağ Konya Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, dükkanın önündeki zincire takıldı. Yola düşen vatandaş seyir halinde olan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaş, çevredekilerin yardımı ile kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altındağ Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Dükkanın önündeki zincire takılan kişi, araç altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.