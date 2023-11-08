Dükkanın önündeki ısıtıcı çalan hırsız kamerada
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir AVM'den ısıtıcı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlık anı kaydedildi.
Dükkanın önündeki ısıtıcı çalan hırsız kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren AVM den ısıtıcı çalan şahıs kameraya yakalandı.
Olay dün Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesinde faaliyet gösteren AVM de meydana geldi. İşyerinin önüne gelen şüpheli, sergilenen ısıtıcıyı kucakladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa