Dükkanın kepengine çarparak durabilen sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolünü kaybedip dükkanın kepengine çarpan sürücü aracını bırakıp gitti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. 52 KO 620 plakalı Peugeot hafif ticari aracıyla Mezarlık Caddesinden Gazi Caddesine dönüş yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek bir dükkana daldı. Kapalı olan dükkanın kepenklerini çarpan araçta hasar meydana gelirken iddiaya göre kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, aracını bırakıp olay yerinden ayrıldı. Kaza nedeniyle bölgeye giden polis ekipleri, sürücüye ulaşmak için çalışma başlatırken aracın çarpıştığı dükkanda da hasar oluştuğu gözlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.