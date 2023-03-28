Dükkan sahibi hırsızlara kurşun yağdırdı: 1 ölü
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Pakistan'da dükkan sahibi soyguna gelen hırsızlara kurşun yağdırdı.
Pakistan'da dükkan sahibi soyguna gelen hırsızlara kurşun yağdırdı. Hırsızlardan 1'i hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Karaçi kentinde pil dükkanını soymaya gelen 4 hırsıza dükkan sahibi kurşun yağdırdı. Soygun sırasında 2 hırsız dışarıda beklerken, 2 hırsız ise ellerinde silahlarla dükkana girerek kasadaki paraları aldı. Hırsızlar dükkandan çıkacakları sırada dükkan sahibi saklandığı kapının ardından hırsızlara kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 1 hırsız hayatını kaybederken, 3 hırsız olay yerinden motosikletlerle kaçtı. Polis, kaçan 3 hırsızı daha sonra kıskıvrak yakaladı. - KARAÇİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa