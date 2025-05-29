Düğününde Kavga Eden Damat Trafik Kazasında Yaralandı

Ankara'da 4 gün önce düğününde çıkan kavgayla gündeme gelen damat, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Lalabel mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, T.Y. (34) idaresindeki 06 DJK 968 plakalı Audi A3 model otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu taklalar attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Düğününde çıkan kavgayla gündeme gelmişti

Kaza geçiren T.Y.'nin 4 gün önceki düğününde iki grup arasında kavga çıkmış ve kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Kavgaya karışan kişilerden bazıları da gözaltına alınmıştı. - ANKARA