Düğününde Alkol Aldıktan Sonra 11 Yaşındaki Kızı İstismar Eden Şahıs Tutuklandı

Düğününde Alkol Aldıktan Sonra 11 Yaşındaki Kızı İstismar Eden Şahıs Tutuklandı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde bir düğüne katılan N.T., alkol aldıktan sonra 11 yaşındaki bir kızı cinsel istismara uğrattığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayı gören davetlilerin ihbarı üzerine jandarma olay yerine geldi ve incelemeler başlatıldı.

Denizli'de yakınının düğününe katılan şahıs, alkol aldıktan sonra 11 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan'da ikamet eden N.T., bir yakınının düğüne katılmak için Bozalan Mahallesi'ne geldi. Düğünde arkadaşlarıyla alkol alan N.T., düğüne ailesiyle birlikte gelen 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olayı gören diğer davetlilerin ihbarı üzerine, düğünün yapıldığı salona jandarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ve çocuğun ifadelerini alan jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kamera incelemelerinin ardından gözaltına alınan N. T. karakoldaki işlemlerinin ardından adli makama sevk edildi. Buldan Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılan N. T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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