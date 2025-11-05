Düğünlerde Havaya Ateş Açan Magandalara Operasyon: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan magandalara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İscehisar ilçesinde düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan şahıslara yönelik soruşturma yapıldı belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından A.S., Y.G., ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde ise 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatlı av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR