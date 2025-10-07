Düğünlerde Ateş Açan 20 Kişi Gözaltına Alındı, Cephanelik Ele Ge geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda düğünlerde havaya ateş açan 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerine yapılan baskınlarda ise adeta cephanelik ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, düğünlerde silah atılmasını ve suç işlenmesini önlemek maksadıyla Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi ve Garipçe köyünde operasyon yaptı. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, yapılan baskınlarda ise 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 38 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR