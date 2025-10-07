Haberler

Düğünlerde Ateş Açan 20 Kişi Gözaltına Alındı, Cephanelik Ele Ge geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda düğünlerde havaya ateş açan 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan baskınlarda 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği ve 38 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda düğünlerde havaya ateş açan 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerine yapılan baskınlarda ise adeta cephanelik ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, düğünlerde silah atılmasını ve suç işlenmesini önlemek maksadıyla Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi ve Garipçe köyünde operasyon yaptı. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, yapılan baskınlarda ise 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 38 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.