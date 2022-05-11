Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi - Haberler

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Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi

Bartın'da düğünler ve asker uğurlamaları için sahte alkol imalatı yaparak piyasaya sunmak isteyen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

BARTIN (İHA) - Bartın'da düğünler ve asker uğurlamaları için sahte alkol imalatı yaparak piyasaya sunmak isteyen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde düğünlere ve asker uğurlama eğlencelerine sahte alkol yapıp satışa sunulmaya hazırlanıldığı yönünde istihbarat alan Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Ulus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. S.B. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11 litre etil alkol, 6 litre el yapımı votka, 1 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Sahte içkilere el konulurken, şüpheli S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Bartın, Asker, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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