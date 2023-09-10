Düğüne giderken kazada ölen yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da düğüne giderken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı çift, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşanmıştı. Bir yakınlarının düğününe gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Recep (66) ve Saliha Aksay (65) çiftine Ö.F.Ü. yönetimindeki 70 ABD 244 plakalı cip çarpmıştı. Kazada Saliha Aksay olay yerinde, ağır yaralanan kocası Recep Aksay da ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Recep ve Saliha Aksay çifti için öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine yaşlı çiftin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından yaşlı çift Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında yan yana defnedildi. - KARAMAN