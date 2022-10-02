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Düğüne giderken hastanelik oldular: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

- Düğüne giderken hastanelik oldular: 5 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğüne giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

- Düğüne giderken hastanelik oldular: 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğüne giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozkucayolu Sokak ile Divan Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Kozluca Sokak'ta seyir eden Abdullah A. yönetimindeki 46 NR 739 plakalı hafif ticari araca, Divan Sokak'tan çıkan İlamettin Ç. yönetimindeki 16 BU 364 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan 06 BOL 077 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Kader A. (31), Kübra Ş. ve Nisanur A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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