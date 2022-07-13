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Son dakika haber: Düğüne giden otobüsün freni patladı: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Düğüne giden otobüsün freni patladı: 12 yaralı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan otobüsün freni patlayınca kamyonete çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan otobüsün freni patlayınca kamyonete çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Danişmentli köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün merasimine davetli olanları taşıyan 34 BU 0116 plakalı otobüs, köy girişinde kaza yaptı. Freni patladığı iddia edilen otobüs önce kapalı kasa kamyonete ardından toprak zemine çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Öte yandan otobüste 25 kişinin olduğu öğrenildi.

(Serhat Halit Biçer/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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