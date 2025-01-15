Düğüne davet ettiği yakını evindeki 1 milyon 700 bin TL'yi çaldı

Hatay'da 12 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 57 yaşındaki Ahmet Sahwan'ın evladının düğünü olduğu esnada evine giren 2 hırsız, 1 milyon 700 bin TL parayı çaldı. Paranın bir kısmı polis ekipleri tarafından bulunur ve hırsızlar yakalanırken, hırsızın Sahwan'ın düğüne davet ettiği yakını olduğu ortaya çıktı.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Suriyeli Ahmet Sahwan, 12 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'de sarraflık yapmaya başladı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı olan Sahwan, evlenecek olan 25 yaşındaki oğlu Muhammed Sahwan'ın düğününe gitti. Düğünden sonra eve geldiğinde büyük bir şok yaşayan Sahwan, evinin soyulduğunu ve yaklaşık 1 milyon 700 bin TL parası çalındığını gördü. Sahwan'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarına yakalanan hırsızlardan birinin evladının düğününe davet ettiği bir yakınının olduğunu fark eden Sahwan, durumu polis ekipleriyle paylaştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Suriye uyruklu İ.E. ve M.E.A., cezaevine gönderildi. Toplam 1 milyon 700 bin TL parası çalınan Sahwan, parasının bir kısmı olan yaklaşık 900 bin TL'yi polis ekiplerinden teslim aldı. 12 yıl sonra ülkesine dönecek olan Sahwan, olayla ilgilendikleri için Türk polisine ve 12 yıl boyunca kendilerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

"Oğlumun düğününe davet ettiğimiz kişi evimdeki 1 milyon 700 bin TL parayı çaldı"

Evladının düğününde eğlendiği esnada 1 milyon 700 bin TL parası çalınan Suriyeli Ahmet Sahwan, "Biz 12 yıldır Antakya'da yaşıyoruz. Cumartesi günü oğlumun düğünü vardı. Düğünde kadınlar ve erkekler ayrı salonlardaydı. Düğün bitti ve eve geldik. Eve girince şaşırmıştım. Evimi biri girip dağıtmıştı. Avukatı aradım o da hemen polise haber verdi. Polisler de hemen geldi. Polisler inceleme yaptı. Polisler birini yakaladı ve o da tanıdığımız biriydi. Evimize giren hırsızı düğüne davet etmiştim. Kameralardan bakıldığında arabadan 2 kişi indi. Biri aşağıda beklerken diğeri de balkondan eve girdi. Polisler videoları bana gösterip tanıyıp tanımadığımı sordu. Hırsızlardan biri tanıdığımız birinin oğluydu. Evimize gelip bazı şeyler tamir ediyordu. Evimizi ve paraların nerede olduğunu biliyordu. Hırsız evden yaklaşık 1 milyon 700 bin TL çaldılar, bize yaklaşık dolarla birlikte 700 bin TL teslim edildi. Hırsızın Suriyeli olduğunu öğrenince üzüldüm. Ben ona iyilikler yapmıştım. Biz ona çok yardım ettik ve yakın zamanda borç para verdim" dedi.

"Türk polisi 24 saat içerisinde paramın yarısını bana verdiler ve onlara çok teşekkür ederim"

Türk polisinin 24 saat içerisinde parasının bir kısmını kendisine teslim ettiğini söyleyen Ahmet Sahwan, "Türk polisi bizimle çok ilgiliydiler. Suriye'ye gitsek de burayı unutmayacağız. Ne yapsak da Türkiye'ye olan borcumuzu ödeyemeyiz. Başka bir aile ve arkadaşlıklar kurduk. Esad ile savaşta 2 milyon insanın kanını vermiştik. Suriye'nin dışında 4 milyon mülteci vermiştik. Allah'a şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanımızda kaldığı için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda Hama şehrine gideceğiz. Bütün Türk milletine teşekkür ediyorum. Bizim yanımızda olup bize sahip çıktı. En zor zamanlarımızda yanımızda oldular" ifadelerini kullandı. - HATAY