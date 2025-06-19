Düğünden Sonra Hırsızlık Şoku: Anahtar İnşaat Halindeyken Alınmış

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Denizli'de yeni evlenen bir çiftin düğünlerinde takılan altınları, evin anahtarını inşaat halindeyken alan bir hırsız çaldı. Emniyet ekipleri, geniş çaplı soruşturma sonucu şüpheliyi yakaladı.

Denizli'de yeni evlenecek çiftin evinin anahtarını inşaat iken alan hırsız, çiftin düğünden sonra eve girerek, düğünde takılan altınları çaldı. Emniyetin geniş çaplı soruşturması sonucu şüpheli şahıs yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünya evine giren çift düğün sonrası yaşadıkları hırsızlık olayıyla şoke oldu. Yeni evli çifte düğünde takılan altınları eve giren hırsız tarafından çalındı. Çiftin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler bir şüpheli üzerine yoğunlaştı. Kimliği tespit edilen şüpheliyi bir süre takibe alan polis ekipleri daha sonra şahsı gözaltına aldı.

İnşaat halindeyken anahtarı alıp, düğün gününü beklemiş

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi ise hayretler uyandırdı. Yeni evli çiftin evinin anahtarını ev inşaat halindeyken aldığını belirten şüpheli, düğünün olmasının ardından eve girerek, düğünde takılan altınlarını çaldığını itiraf etti. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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