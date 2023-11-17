Düğünden Kovulan Şahıs Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 7 Yaralı
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İzmir'in Menemen ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
DÜĞÜNDEN KOVULUNCA DEHŞET SAÇTI; 1 ÖLÜ, 7 YARALI (4)
DÜĞÜNÜ BASAN SAY TUTUKLANDI
İzmir'in Menemen ilçesinde düğünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan Metin Say (18) ve Lütfi H, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Lütfi H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Say ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa