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Düğünden dönen vatandaşların bulunduğu araç alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düğünden dönen vatandaşların bulunduğu araç alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde cenazeden dönen 4 kişinin bulunduğu araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde cenazeden dönen 4 kişinin bulunduğu araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. idaresindeki otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden araçtaki sürücü Y.C. ve beraberindeki 3 kişi, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, araçta bulunan vatandaşların düğünden döndükleri öğrenildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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