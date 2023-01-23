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Düğünden çıkıp otomobiliyle evine dönerken silahlı saldırıda yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Düğünden çıkıp otomobiliyle evine dönerken silahlı saldırıda yaralandı

Adana'da düğünden çıkıp otomobiliyle evinde doğru giden bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'da düğünden çıkıp otomobiliyle evinde doğru giden bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün çıkışı otomobiline binen O.P. evine gittiği sırada kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahıs, tabancayla araca defalarca ateş açarken, O.P. ayağından yaralandı. Aracını durdurarak çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen yaralı, çağrılan ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise araçta ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çukurova Adana 3. Sayfa Haberler

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