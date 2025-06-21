Düğünden Atılan Havai Fişek, Buğday Tarlasını Küle Çevirerek Büyük Zarar Verdi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğün sırasında atılan havai fişek yangına yol açtı. Yangın, rüzgarın etkisiyle 15 dönüm buğday tarlasını kapsayarak tamamen kül etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Düğünden atılan havai fişek buğdayı tarlasını küle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde, bir kır düğün salonundan atıldığı öne sürülen havai fişeğin yol açtığı yangında 15 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde bulunan bir kır düğün salonunda kutlamalar sırasında havai fişek atıldı. Havai fişekten çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, hemen yakında bulunan buğday tarlasına sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm tarlayı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan tamamen yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, havai fişek iddiası mahalle halkının tepkisine neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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