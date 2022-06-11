Düğündeki tartışma sonrası otomobiliyle iki kişiyi ezdi - Haberler

Düğündeki tartışma sonrası otomobiliyle iki kişiyi ezdi Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düğünde çıkan tartışma sonrası bir araç yayalara çarptı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düğünde çıkan tartışma sonrası bir araç yayalara çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Göçerler Mahallesi'nde bir düğün etkinliğinin sonra erdiği sırada iki grup arasında tartışma yaşandı. Düğünün sona ermesinin ardından E.K. isimli kişi aracıyla, A.B. ve C.Y. isimli yaya halindeki kişileri ezdi. Kazada yaralanan A.B. ve C.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Tragger Saray 3. Sayfa Haberler

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