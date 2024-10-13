Üye Girişi
Haberler

Düğünde Tüfekle Açılan Ateşle Kuzeni Öldürülen Şahıs Toprağa Verildi

Düğünde Tüfekle Açılan Ateşle Kuzeni Öldürülen Şahıs Toprağa Verildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğün sırasında havaya tüfekle ateş açarak kuzeni S.İ.'yi öldüren M.İ., adliyeye sevk edildi. S.İ.'nin cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde kuzeni tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin (39) tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin (37) başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden S.İ.'nin cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından S.İ.'nin cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına S.İ.'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, cinayet şüphelisi M.İ. ise adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hulusi Akar Kocasinan Politika Güvenlik 3-sayfa kayseri Kültür Hukuk Olay Cami Suç

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş

Türkiye'yi sarsan vahşette yeni detay! Surlardaki gizli odada 4 saat geçirmişler
Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Zübeyde elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef canlı yayın! 13 Ekim Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.