Düğünde taşlı, sopalı kavga: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir düğünde bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken, 3 kişi aldıkları darbelerden dolayı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi lle kavga ayrılırken, yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Mükremin Kaya - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Kayseri kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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