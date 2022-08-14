Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltı
Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltıKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde taraflar arasında çıkan kavga sonrasında 6 kişi gözaltına alındı.
Düğünde taraflar birbirine girdi: 6 gözaltı
KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde taraflar arasında çıkan kavga sonrasında 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Belsin mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından taraflar ayrılırken, kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - 3. Sayfa