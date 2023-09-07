Düğünde silahla havaya ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen hafta düğünde silahla havaya ateş ederken başından vurduğu kişinin ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karpuzlu Mahallesi'nde 2 Eylül'de yapılan düğün sırasında havaya ateş ederken yanındaki Ömer Yılmaz'ı (34) başından vurarak ölümüne sebep olan ve olay sonrası kaçan Tuncay K, gece Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

İşlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.