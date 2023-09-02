Düğünde Silahla Ateş Edilmesi Sonucu Ölüm
Samsun'un Bafra ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu başından ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu başından ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Karpuzlu Mahallesi'ndeki düğünde T.K'nin havaya ateş etmesi sonucu yakındaki Ömer Yılmaz'ın (34) başına kurşun isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından ağır yaralanan Yılmaz, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma kaçan T.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.