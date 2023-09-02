Düğünde Silahla Ateş Edilmesi Sonucu Ölüm

Samsun'un Bafra ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu başından ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.