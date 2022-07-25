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Son dakika haberi: Düğünde silahla ateş açma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Düğünde silahla ateş açma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 5 yaralı Aksaray'da düğünde gelin ile damat tarafları arasında havaya ateş açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Düğünde silahla ateş açma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 5 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da düğünde gelin ile damat tarafları arasında havaya ateş açma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Kargın köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun ve Eda Y. çiftinin düğün merasiminde gelinin yakınları tarafından silahlarla havaya ateş açıldı. Damadın babası Ramazan Y. tarafından gelin tarafına, "Mutluluğa kurşun sıkma" uyarısı yapılınca 2 taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu gelinin yakınları Hüseyin P. ve Bilal P. yanlarında bulundurdukları bıçaklarla damadın babası ve yakınlarına saldırdı. Kavga esnasında damadın babası Ramazan Y. 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, düğün merasiminin yapıldığı alandan arabayla kaçmak isteyen Hüseyin P. ve Bilal P. isimli kardeşler damadın yakınları Fezayil Y. (44), Erdal K. ve Tuncay Y. (49)'ye araçla çarparak yaraladı. Yaralanan 3 kişiye müdahale etmek isteyen Cumali K. ise sopalarla darp edilerek yaralandı. Düğündeki diğer misafirler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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