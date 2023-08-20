Düğün eğlencesinde silahla ateş açan şahıslar tespit edildi Bursa'da düğün töreni için pompalı tüfek ve tabanca ile arka arkaya havaya ateş açan şahıslar jandarma tarafından tespit edildi.

Düğün eğlencesinde silahla ateş açan şahıslar tespit edildi

BURSA - Bursa'da düğün töreni için pompalı tüfek ve tabanca ile arka arkaya havaya ateş açan şahıslar jandarma tarafından tespit edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen şahıslara adli ve idari işlem yapıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çamönü Mahallesinde düzenlenen köy düğününde görüntüler savaşı aratmadı. Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen akrabalar oyun oynadıkları esnada evlerinde bulunduğu meydanda eğlenmek istediler. Kalabalık içinde bulunan birkaç kişi yanlarında getirdikleri tüfek ve tabanca ile havaya arka arkaya ateş açtı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 1 adet av tüfeği ve 3 adet tabanca ele geçirilirken şüphelilerin E.K ve O.S olduğu tespit edildi. Tespit edilen şahıslara adli ve idari işlem yapıldı.