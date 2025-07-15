Düğünde Silah Sıkmanın Cezası Tutuklama
Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki bir düğünde silah ile havaya ateş açan İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, düğünlerde silah kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün esnasında silah ile havaya ateş açan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Kayacık Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün esnasında silah kullandığı tespit edilen İ.K., jandarma ekiplerince gözaltın alındı. İ.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, vatandaşları özellikle düğün ve benzeri organizasyonlarda silah kullanılmaması konusunda uyararak, bu tür olayların can kaybı ya da yaralanmalara yol açabileceğini hatırlattı. - SAKARYA