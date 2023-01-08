Düğünde rastgele ateş açıldı, 1 kişi ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Develi ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kayseri'nin Develi ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaylıca Mahallesi'nde bir düğünde tabanca ile havaya rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonrası vücuduna kurşun isabet eden Mehmet K. (35) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Mehmet K. ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Kayseri Develi 3. Sayfa Haberler

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